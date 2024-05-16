Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin düzenlediği Sporfest 2024'ün açılış törenine katıldı. Filistin'e destek yürüyüşüne de katılan Bakan Bak, Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak ''dabke'' dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz ve Rektör Aydın ile sahnede Filistin'in geleneksel halk dansını yaptı.

16.05.2024 23:29
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin uluslararası spor festivali Sporfest 2024'ün açılış törenine katıldı. Bakan Bak, Gülhane Külliyesi'ndeki festivalin açılışı öncesinde Filistin'e destek için organize edilen yürüyüşte Rektör Kemalettin Aydın ve öğrencilerle birlikte yürüdü.

"BU MİLLETİN BAYRAĞINI DALGALANDIRIYORSUNUZ"

Filistin'e destek yürüyüşünün sona erdiği festival alanında yaptığı konuşmada Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda tesisleşme devrimi yaşadığına dikkati çeken Bakan Bak, "Uluslararası alanda elde edilen başarıları hepiniz takip ediyorsunuz. Madalyalar kazanan sporcularımız bu milletin bayrağını dalgalandırıyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede 'dabke' dansı yaptı

GENÇLERE "YÜRÜYÜN VE SPOR YAPIN" TAVSİYESİ

Üniversitelerde sporu önemsediklerini vurgulayan Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Gençlerimizi madde bağımlılığı ve internet bağımlılığının dışında tehdit eden bir sorun var, obezite. Lütfen, yürüyün ve spor yapın. Sporu, mutlaka hayatınızın bir parçasına yerleştirin. Sporu yaşam tarzı olarak kendi hayatınızın içine koyun." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede 'dabke' dansı yaptı

"MELEKLER ÖLÜRKEN SESSİZ KALINMAZ"

Türkiye'nin Filistin'e en fazla destek veren ülke olduğunu belirten Bakan Bak, "Spor etkinlikleri yapan üniversitelere destek olacağız. En fazla spor faaliyeti gerçekleştiren kampüslere ödül verilecek. Üniversitelerin sporun merkezi olmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra katıldığı ilk olimpiyat oyunu Paris 1924'ün üzerinden bir asır geçti. Büyük bir kafileyle 100'ün üzerinde sporcuyla Türkiye'yi olimpiyat oyunlarında temsil edeceğiz. Madalyaları kazanacağız ve bu milleti sevindireceğiz. Sporu takip edelim, sporun içinde olalım. Sizler Türkiye'nin geleceği, ülkemizin umudusunuz. Yürüyüşümüzle Gazze'ye selam yolladık ve 'Gazze yalnız değil.' dedik. Melekler ölürken sessiz kalınmaz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede 'dabke' dansı yaptı

BAKAN BAK, 'DABKE' DANSI YAPTI

Bakan Bak, konuşmasının ardından Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak "dabke" dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz ve Rektör Aydın ile sahnede Filistin'in geleneksel halk dansını yaptı. Festival etkinliklerini takip eden ve alanda kurulan stantları gezen Bakan Bak, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı - Son Dakika

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