Kobani Davası sonrası 9 ilde 4 günlük yasak başladı

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Kobani Davası'nda kararın açıklanması sonrasında pek çok ili kapsayan eylem ve etkinlikler için yasak kararı geldi. Buna göre valilikler tarafından alınan yasak kararları Diyarbakır, Tunceli, Batman, Bingöl, Ağrı, Mardin, Siirt, İzmir ve Adana'da 4 gün boyunca sürecek.

"TOPLUMSAL ÇATIŞMA" UYARISI

Söz konusu kentlerin valilikleri tarafından yapılan yazılı açıklamalarda "milli güvenliğin korunması" ve "asayiş" vurgusu geçerken Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında daha önce yaşanan olaylar hatırlatılarak "Toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği" uyarısına yer verildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 2014 yılında gerçekleşen ve "6-8 Ekim Olayları" olarak bilinen süreçte vatandaşların ve kolluk görevlilerin can ve mal güvenliğine yönelik saldırılar da gerçekleştiği olayların dava duruşmasının Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Mayıs 2024 tarihinde yapılacağı bilindiğinden daha önce kentte gerçekleşen vahim olayları tekrar gerçekleştirmek arzusunda olan terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları -sözde- protesto etmek amacıyla il genelinde yasa dışı eylem/etkinlikler gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem/etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

4 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Açıklamada, bahse konu eylem ve etkinliklerin kentte de yapılabileceği değerlendirildiğinde, kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğine değinilerek, "Açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 16.05.2024 günü saat 18.45'ten 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar (4) gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

İZMİR VE ADANA'NIN DA YER ALDIĞI 9 İLDE DE YASAK KARARI

İzmir, Adana, Tunceli, Batman, Bingöl, Ağrı, Mardin ve Siirt'te de valilikler tarafından yapılan açıklamada eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.