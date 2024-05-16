Kobani Davası sonrası 9 ilde 4 günlük yasak başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kobani Davası sonrası 9 ilde 4 günlük yasak başladı

Geniş Video İzle

Ekim 2014'te yaşanan olaylarla ilgili süren Kobani Davası'nda kararın açıklanmasının ardından Diyarbakır, Tunceli, Batman, Bingöl, Ağrı, Mardin, Siirt, İzmir ve Adana'da eylem ve etkinlikler 4 gün boyunca yasaklandı.

16.05.2024 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kobani Davası'nda kararın açıklanması sonrasında pek çok ili kapsayan eylem ve etkinlikler için yasak kararı geldi. Buna göre valilikler tarafından alınan yasak kararları Diyarbakır, Tunceli, Batman, Bingöl, Ağrı, Mardin, Siirt, İzmir ve Adana'da 4 gün boyunca sürecek.

"TOPLUMSAL ÇATIŞMA" UYARISI

Söz konusu kentlerin valilikleri tarafından yapılan yazılı açıklamalarda "milli güvenliğin korunması" ve "asayiş" vurgusu geçerken Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında daha önce yaşanan olaylar hatırlatılarak "Toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği" uyarısına yer verildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 2014 yılında gerçekleşen ve "6-8 Ekim Olayları" olarak bilinen süreçte vatandaşların ve kolluk görevlilerin can ve mal güvenliğine yönelik saldırılar da gerçekleştiği olayların dava duruşmasının Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Mayıs 2024 tarihinde yapılacağı bilindiğinden daha önce kentte gerçekleşen vahim olayları tekrar gerçekleştirmek arzusunda olan terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları -sözde- protesto etmek amacıyla il genelinde yasa dışı eylem/etkinlikler gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem/etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

4 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Açıklamada, bahse konu eylem ve etkinliklerin kentte de yapılabileceği değerlendirildiğinde, kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğine değinilerek, "Açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 16.05.2024 günü saat 18.45'ten 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar (4) gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

İZMİR VE ADANA'NIN DA YER ALDIĞI 9 İLDE DE YASAK KARARI

İzmir, Adana, Tunceli, Batman, Bingöl, Ağrı, Mardin ve Siirt'te de valilikler tarafından yapılan açıklamada eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Kobani Davası sonrası 9 ilde 4 günlük yasak başladı
Kaynak: ANKA

Diyarbakır Valiliği, Kobani Davası, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Batman, İzmir, Siirt, Adana, Ağrı, Mahkeme, Güvenlik, Diyarbakır, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kobani Davası sonrası 9 ilde 4 günlük yasak başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İbrahim ozturk: yargı bağımsız olduğu gün zengin olacağız inşallah 13 17 Yanıtla
  • Ali Sogukpinar: İzmir ne alaka? 7 7 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Doğru bir karar. 7 5 Yanıtla
  • OMAR DAYI: İzmir xD 3 2 Yanıtla

00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:36:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kobani Davası sonrası 9 ilde 4 günlük yasak başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement