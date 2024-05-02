Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı

Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı

Samsun'da bir kadın, eşinin kendisini hem yakın arkadaşı hem de dayısının eşi ile aldattığını öne sürerek boşanma davası açtı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, adamın toplamda 1 milyon lira tazminat ödemesine hükmederek çifti boşadı

02.05.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, 42 yaşındaki Ayşe A., kendisini hem yakın arkadaşı S.Ç. hem de dayısının eşi 50 yaşındaki A.S. ile aldattığını öne sürerek eşi 48 yaşındaki Ahmet A.'ya boşanma davası açtı. Mahkeme, Ahmet A.'nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edip, davalı Ahmet A.'nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti

TELEFON GÖRÜŞMELERİ MAHKEMEYE SUNULDU

Samsun'da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe A., 2001 yılında evlendiği Ahmet A.'ya aldatma nedeniyle 23 Şubat 2021 yılında boşanma davası açtı. Samsun 2'nci Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Ahmet A.'nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı ile hem de yengesi ile aldatıldı

1 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ayşe A., kocası hakkındaki iddiaları, şahitleriyle de kanıtladı. Mahkeme heyeti 26 Nisan 2024'te görülen duruşmada, Ayşe A.'yı haklı bularak boşanmalarına karar verdi ve Ahmet A.'nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Öte yandan, 10 yaşındaki U.A.'nın velayetinin anneye verilmesine, Ahmet A.'nın, eşi Ayşe A. ile oğlu B.A.'ya (23) biner lira nafaka ödemesine karar verildi.

Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı ile hem de yengesi ile aldatıldı

"DAYISININ EŞİ İLE ALDATILARAK MAĞDURİYET YAŞADI"

Ayşe A.'nın avukatı Arslan Bolat, "Herkes eşinin kendisine olan ilgisini kaybettiğini, ilerleyen aşamada ise kendisini aldattığını hisseder ve bunu anlayabilir. Ancak asıl sorun mahkeme dosyasına bunun yansıtılıp yansıtılmadığıdır. Mahkemeler somut delillere göre hareket eder ve buna göre karar verirler. Müvekkilimiz dayısının eşi ile aldatılmış ve çok büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Bu kadar güvendiği iki insanın kendisini aldatması, uzun süre kendisinden gizli şekilde ilişki yaşaması psikolojisini altüst etmiş, uzun süre psikolojik tedavi görmesine rağmen olayın üzerinden yıllar geçse de hala olayı tam olarak atlatamamıştır.

Bu sebep ile biz dosyaya tüm tedavi evraklarını reçeteli olarak kullandığı ilaçları ekledik. Ardından da eşi ve diğer kadın arasında bir yılda 828 defa yapılan telefon görüşmesi, bu görüşmelerin de gecelerce ve saatler boyu sürdüğünü öğrendik. Bu durumun da mahkeme tarafından araştırılarak dosyaya eklenmesini istedik." açıklamasında bulundu.

Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı ile hem de yengesi ile aldatıldı

"TAZMİNAT İLE YENİ BİR HAYAT KURARKEN KİMSEYE MUHTAÇ OLMAYACAK"

Avukat Bolat, "Müvekkilimizin mağduriyetinin boyutu da mahkeme dosyasına doğru şekilde yansıtıldığı için mahkeme müvekkilimiz lehine bir milyon lira tazminata hükmetti. Elbette ki, müvekkilimizin yaşadığı acı tazminat miktarı ile ölçülemeyecek kadar büyük ve bu tazminat miktarı ne olursa olsun müvekkilimiz yaşadığı acıyı unutmayacak ancak inanıyoruz ki, müvekkilimiz kendisine yeni bir hayat kurarken kimseye muhtaç olmayacak." ifadelerini kullandı.

Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı ile hem de yengesi ile aldatıldı
Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı ile hem de yengesi ile aldatıldı
Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı ile hem de yengesi ile aldatıldı
Kaynak: DHA

Aldatmak, Samsun, Çocuk, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: eğitimli kişilerin yasak aşk yaşama oranı çok düşüktür aile baskısı muhafazakar yaşam tarzı buna itiyor bence 3 21 Yanıtla
    Bu Kim: ünlüler sosyeteler kimin eli kimin cebinde belli degil yine efesi fazla kaçirmişin ferhat 0 0
  • Fayton Faytoncu: Bütün akrabalari tren tren yapmis dayi 6 0 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Sayın Karahanlı sizi takdir ediyor 6 0 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: Dayı zincirleme dalış yapmış,önüne geleni ayırt etmemiş… 0 0 Yanıtla

11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:12:20. #1.13#
SON DAKİKA: Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement