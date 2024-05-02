CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi - Son Dakika
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CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi

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Geçtiğimiz günlerde Kayseri'den İstanbul'a CZN Burak'ın yanına gitmek için yola çıkan ve canlı yayında tır çarması sonucu hayatını kaybeden "Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan üzerinden CZN Burak'a yapılan bir yorum ünlü şefi çıldırttı. Burak kendisine yapılan bir yoruma, "Rahmetli olduktan sonra gördüm. Rahmetli olmadan önce hiçbir videosunu ve buraya yürüyerek gelmeye çalıştığını görmedim. Bu nasıl bir yorum seni zaten savcılığa vereceğim ama sen insan mısın" dedi.

02.05.2024 12:02  Güncelleme: 12:07
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Kayseri'de yaşayan sosyal medya fenomeni Neşet Turan, CZN Burak ile bir araya gelmek için Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek yola çıkmıştı. Fenomen geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedince CZN Burak'a suçlayıcı yorumlar geldi.

"ATEŞ PÜSKÜRDÜ"

Kendisine yapılan suçlayıcı yorumlara daha fazla dayanamayan CZN Burak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Turan'ın yanına geldiğini bilmediğini belirtti.

"SEN İNSAN MISIN?"

Yapılan yorumlara adeta ateş püsküren Burak, "Rahmetli olduktan sonra gördüm. Rahmetli olmadan önce hiçbir videosunu ve buraya yürüyerek gelmeye çalıştığını görmedim.Ben benim oraya yürüyerek gelin demedim, rahmetli olduğunu gördükten sonra hemen kardeşine ulaştım cenazesine geleceğimi söyledim. Bu nasıl bir yorum seni zaten savcılığa vereceğim ama sen insan mısın" dedi.

Sosyal Medya, CZN Burak, İstanbul, Kayseri, trafik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi - Son Dakika

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