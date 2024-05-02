Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün

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Başıboş köpeklerle ilgili Kocaeli Valiliği dikkat çeken bir yazı yayımladı. Söz konusu köpeklerin diğer canlılara verdiği zararların önlenmesi için alınacak tedbirlere değinilen yazıda Valilik; iyileşme veya çevreye zararını önleme umudu olmayan köpeklerin en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılmasını istedi.

02.05.2024 10:50  Güncelleme: 11:09
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Kocaeli Valiliği, günlerdir ülke gündemini meşgul eden sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirleri duyurdu. Yapılan duyuruda belediyelerin sorumluluklarının altı çizilirken, iyileşme veya çevreye zararını önleme umudu olmayan köpeklerin en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılması talimatını verdi.

Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün

Açıklamada "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 'Belediyelerin alacağı tedbirler' başlıklı 7. maddesinin (e) bendinde; 'Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olan, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar…' ile ilgili alınması gerekli tedbirlere ilişkin hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesinin ehemmiyetine değinilmiştir" denildi.

Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün

PEKİ O MADDEDE NE DİYOR?

Valiliğin vurguladığı yönetmeliğin 7. maddesinin alt bendinde şu ifadeler yer alıyor: "Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesiyle..."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kocaeli Valiliği'nin sokak köpekleriyle ilgili belediyelere gönderdiği talimat, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün - Son Dakika

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10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
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