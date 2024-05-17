Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi - Son Dakika
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Emlak

Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi

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Antalya'da 7 senedir oturdukları evden ev sahibiyle sorunlar yaşadığı için çıkmak zorunda kalan Salim Sağlam ve ailesi, yeni bir ev tuttu. Ancak eski ev sahibi, ailenin kirayı ödemediğini iddia ederek evi boşaltmalarını istedi. Aile, mağdur olduklarını ve giderlerini karşılayamadıklarını belirtti.

17.05.2024 14:40
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Antalya'da 7 senedir oturdukları evlerinden ev sahibiyle sorun yaşayarak çıkmak zorunda kalan ve kendilerine yeni bir ev tutan güvenlik görevlisi Salim Sağlam, eşi Gülümser Sağlam (40) ve kızları Gülfigan Sağlam (11), kendilerine yeni bir ev bakmaya başladı. 12 Mayıs günü emlakçı M.K.'nın kendilerine gösterdiği evi beğenen aile, emlak komisyon bedelini ödeyerek evi kiraladı.

AİLEYİ ARAYIP EVDEN ÇIKMALARINI İSTEDİ

Eski ev sahibi emlakçıyı arayarak, ailenin kirayı düzgün ödemediğini söyledi. Bunun üzerine emlakçı M.K. ailenin kiraladığı evin sahibini aradı. Emlakçı M.K., aileyi arayarak evden çıkmalarını istedi. Salim Sağlam, bunun üzerine emlakçıdan ödedikleri komisyon bedelini istedi.

Kiracıya yeni taşındığı dairede şok: 2 yıllık kiranı ödememişsin, hemen evi boşaltın

"SEN 2 YILLIK KİRANI ÖDEMEYİP MİLLETİ KANDIRMIŞSIN"

Salim Sağlam, "Emlakçı M.K. ile konuştuk, ofisinde kira kontratı yaptı. Bana 30 bin lira emlak komisyonunu verirsem taşınabileceğimizi söyledi. Biz de tamam dedik. Nakit olarak parayı verdik. Kira kontratında ev sahibinin imzayı ertesi gün atacağını söyledi, biz onu da kabul ettik. Daha sonra beni arayan emlakçı 'Abi sen diğer oturduğun yerde 2 yıllık kiranı ödememişsin, milleti kandırmışsın' dedi. Dedim ki 'Benim paramı ver, evden taşınayım. Bana 'Paranı vermem. Evi 2-3 gün içinde boşalt' diye söyledi" dedi.

Kiracıya yeni taşındığı dairede şok: 2 yıllık kiranı ödememişsin, hemen evi boşaltın

"KIZIMI OKULA GÖNDEREMİYORUM"

Çok mağdur olduklarını söyleyen Sağlam, "11 yaşındaki kızımı 3-4 gündür okula gönderemiyorum. Elektrik yok, su yok hiçbir şeyimiz yok. Giderlerimizi karşılayamıyoruz, hiçbir şeyimizi yapamıyoruz" diye konuştu.

Emlakçı M.K. ise Sağlam ve ailesinin 7 senedir oturdukları eski evlerindeki ev sahiplerine düzgün kira ödemediklerini öğrendiğini, kendisinin bu durum üzerine evden çıkmalarını istediğini söyledi. Katipoğlu, aileye usulüne uygun olarak evi kiralamadan önce aldığı 30 bin liranın 20 bin lirasını geri ödediğini de belirtti.

Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
Kaynak: DHA

Antalya, kiracı, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Emlak Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi - Son Dakika

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