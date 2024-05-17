O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı - Son Dakika
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O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı

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Magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, bu kez ayaklarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğrafa "Çağla Şıkel'in ayakları" notu eklendi. Ünlü model de bu paylaşımlara duyarsız kalmayarak ayaklarının fotoğrafını paylaşarak tartışmaları bitirdi.

17.05.2024 15:01  Güncelleme: 15:13
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Son dönemde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla adından söz ettiren Çağla Şıkel, bu kez sosyal medyada dolaşıma sokulan bir ayak videosuyla gündeme geldi.

O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı

"BU GERÇEK OLAMAZ"

Çağla Şıkel'in ayakları olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Videoyu izleyenler "Bu gerçek olamaz", "Uzaylı ayağı gibi", "Topuklu giymekten herhalde" şeklinde yorumlar yaptı.

O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı

ÇAĞLA VİDEO PAYLAŞTI

Çağla Şıkel'den de konuya dair açıklama gecikmedi. Ünlü isim sosyal medya hesabından bir video çekerek ayaklarını göstererek bahsi geçen iddiayı çürütmeyi başardı.

O ayaklar Çağla Şıkel\'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı

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Son Dakika Magazin O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu: Günlük haber alma ihtiyacımı karşıladım. Gidiyorum. 15 1 Yanıtla
    Nazmi Bolat: Hahahahaa 1 0
  • Emin Erol: baska sey lazim ayak değil 1 0 Yanıtla
  • Yasin Dağlı: vah vah onun ayağı olsaydı ne yapardık. 0 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: Hep merak etmişimdir çağla şıkelin ayağını haber sayesinde gördüm teşekkürler. 0 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Ayni ayak aci bakim farki var bizene milletin ayagindan haber bulamiyorlar 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı - Son Dakika
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