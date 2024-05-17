"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti - Son Dakika
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"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

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"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

17.05.2024 14:15
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TRT'nin fenomen yarışmalarından 'Evet-Hayır" yarışmasının sunucusu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun süredir yoğun bakımda olan Yolaç, 89 yaşındaydı.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü ismin tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmiştir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

TRT'nin meşhur yapımlarından biri olan Evet-Hayır'ın sunucusu, Erkan Yolaç, "Kafamızı emme basma tulumba gibi sallamıyoruz" sözüyle de hafızalara kazınmıştı. Ünlü sunucu, 2022 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

KORONAVİRÜS HASTALIĞINI TETİKLEDİ

Erkan Yolaç, bağırsak enfeksiyonuna bağlı zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gördü. Ünlü sunucunun tedavi sürecinde yakalandığı koronavirüs de, daha önce geçirdiği zatürrenin nüksetmesine sebep oldu.

Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Yolaç, 2022 yılında verdiği röportajda "Geçirdiği COVID-19 ve influenzalardan sonra altta yatan başka rahatsızlık MSA-P denilen bir rahatsızlık ortaya çıktı" sözleriyle eşinin sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Eşi, ünlü sunucunun bugüne kadar 2-3 kere yoğun bakıma girdiğini ifade etmişti.

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

1935 yılında Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Sofya'dan Türkiye'ye göç etmiş, Edirne'li bir aile mensuptur.Yolaç ailesi, Erkan Yolaç altı yaşında iken İstanbul'a taşındı. Erkan Yolaç, ortaöğrenimini İstanbul'da Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde başladı, bir yıl sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde devam etti. Babasının işi nedeniyle ailesi 1951'de Karabük'e taşınınca eğitimine yatılı öğrenci olarak Kastamonu Lisesi'nde devam etti. Kastamonu Lisesi'nde öğrenci iken edebiyat öğretmeni olan Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye anons mikrofonlarından anons yaparak ilk sunuculuk deneyimini yaşadı. Bu ilk deneyimden sonra Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın isteği üzerine belediyenin tüm anonslarını yapmaya başladı.

1959 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu. 1960 yılında Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sundu. Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalıştı. Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yapılan "Evet- Hayır" adlı yarışmayı kendi tarzına uyarlayarak ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede uyguladı. Bu yarışmada yarışmacılar iki dakika boyunca Yolaç'ın sorularını Evet ya da Hayır kelimesini kullanmadan yanıtlamaya çalışırdı. Yolaç, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda sunuculuk yaptı ve bu yarışmayı sundu. 1964 yılIında iki sinema filminde oyuncu olarak rol aldı.

1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976 yılında evlendi. Eşi ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi kurarak işletti. Çiftin bir kızı ve bir oğlu oldu. Yolaç, 1985 yılından itibaren TRT televizyonunda yayımlanan Stüdyo Pazar programı içinde sunduğu 'Evet Hayır' yarışmasıyla tüm Türkiye'de tanındı. 1996 yılından itibaren TGRT kanalında "Erkan Yolaç Show" adlı bir eğlence programı yaptı.

"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

Erkan Yolaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Genç: Güzel insandı,herkesi güldürmüşlüğü vardır. mekanı cennet olsun 46 0 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Az izlemedik 38 0 Yanıtla
  • üzeyir Ocakcı: Allah rahmet eylesin...?????? 34 1 Yanıtla
  • ibrahim seven: Allah rahmet eylesin hoş güleç yüzlü bir insandi 34 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Allah rahmet eylesin.Usta bir sunucuydu. Bu arada haberin videosunu izleyenlere hatırlatmak isterim. O küçük kız günümüzdeki Gülben Ergen. ilk buradan ünlü olmuştu. 19 0 Yanıtla
  • Ramettin Yasa: Allah rahmet eylesin. 1990 yılında onun yarışmasına katılmıştım. 18 0 Yanıtla
  • Emre Yildirim: Allah rahmet eylesin. 13 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar: doksanlar da siyah beyaz televizyonda seyrederdik mekanı cennet olsun 13 0 Yanıtla
  • Murat Itibar: nur içinde yatsın meka ni cennet olsun inşallah 10 0 Yanıtla
  • Osman Koca: sesi kulağıma geldi..allah razı olsun çocukluğumuzda hafızlarımızın bi köşesinde kaldı hep..allah rahmet etsin güzel adamdı 7 0 Yanıtla
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