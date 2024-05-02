Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı - Son Dakika
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Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı

Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene için gelen bir doktor, kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle başka bir doktorla tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve doktorlar birbirlerinden şikayetçi oldu. Hastane başhekimi olayı kınayarak hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

02.05.2024 13:22  Güncelleme: 13:27
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Giresun'da muayene için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğine gelen Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli doktor B. A., kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek Dr. Uğur Semiz'le tartıştı. Kendisine saldırıldığını belirten Dr. Semiz, B.A.'dan, B. A., da darbedildiğini belirterek Dr. Semiz'den şikayetçi oldu. Hastane Başhekimi olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

"BENİMLE İLGİLENMEDİNİZ" TARTIŞMASI

Olay, 30 Nisan'da kent merkezi Aksu Mahallesi'nde yer alan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Dr. B.A. muayene için geldiği hastanenin üroloji kliniğinde, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla, üroloji kliniği sekreteri ve Dr. Uğur Semiz ile tartışmaya başladı.

Muayeneye giden doktor, meslektaşına saldırdı! Her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu

SAĞLIKTA ŞİDDET BU DEFA DOKTORLAR ARASINDA YAŞANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. B.A. iddiaya göre Dr. Semiz'e saldırdı. Saldırı sonrası kavga da çıkan klinikteki bazı eşyalar dağılırken, araya diğer sağlık görevlileri ile güvenlik personeli girdi. Taraftar sakinleştirilirken, darp raporu alan doktorlar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Muayeneye giden doktor, meslektaşına saldırdı! Her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu

BAŞHEKİM OLAYI KINADI

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, "Hastanemiz Üroloji Kliniğinde görevli Asistan Doktorumuz Uğur Semiz'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız" ifadeleriyle olayı kınadı.

Muayeneye giden doktor, meslektaşına saldırdı! Her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu

"NEFSİ MÜDAFAADA BULUNDUM"

Doktor B.A ise, "Bir hekim olarak tedavi almaya gittim. En doğal hakkım olan sağlık hakkımdan mağdur bırakıldım. Mobing tehdit ve saldırıya uğradım ve nefsi müdafaa davranışında bulunarak olay yerinden çıktım ve tüm hukuksal haklarımı kullanacağım" dedi.

Muayeneye giden doktor, meslektaşına saldırdı! Her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • sehmus fatih: Biraz da siz size dalın 39 8 Yanıtla
  • Cemil Aktaş: ikisida vatandaşların halinde anlamışlardır inşallah doktorlar hep vatanlaşlari azarliyorlar 27 3 Yanıtla
  • ibrahim özdin: Sağlık olsun ;) 21 3 Yanıtla
  • Hamza Emir Aygün: Demek ki sıkıntı doktorlardaymis :) 10 1 Yanıtla
  • Emin Erol: demekki neymiş vatandaş haklıymış 10 1 Yanıtla
  • Ali Sahin: Dinsizin hakkindan imansiz gelirmis 2 0 Yanıtla
  • Hakan Ahmet Koksal: Al birini vur ötekine 1 0 Yanıtla
  • Mehmet ÇAKIRALP: Yorumsuz 0 1 Yanıtla

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