Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı

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Giresun'da muayene için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğine gelen Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli doktor B. A., kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek Dr. Uğur Semiz'le tartıştı. Kendisine saldırıldığını belirten Dr. Semiz, B.A.'dan, B. A., da darbedildiğini belirterek Dr. Semiz'den şikayetçi oldu. Hastane Başhekimi olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

"BENİMLE İLGİLENMEDİNİZ" TARTIŞMASI

Olay, 30 Nisan'da kent merkezi Aksu Mahallesi'nde yer alan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Giresun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Dr. B.A. muayene için geldiği hastanenin üroloji kliniğinde, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla, üroloji kliniği sekreteri ve Dr. Uğur Semiz ile tartışmaya başladı.

SAĞLIKTA ŞİDDET BU DEFA DOKTORLAR ARASINDA YAŞANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. B.A. iddiaya göre Dr. Semiz'e saldırdı. Saldırı sonrası kavga da çıkan klinikteki bazı eşyalar dağılırken, araya diğer sağlık görevlileri ile güvenlik personeli girdi. Taraftar sakinleştirilirken, darp raporu alan doktorlar birbirlerinden şikayetçi oldu.

BAŞHEKİM OLAYI KINADI

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, "Hastanemiz Üroloji Kliniğinde görevli Asistan Doktorumuz Uğur Semiz'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız" ifadeleriyle olayı kınadı.

"NEFSİ MÜDAFAADA BULUNDUM"

Doktor B.A ise, "Bir hekim olarak tedavi almaya gittim. En doğal hakkım olan sağlık hakkımdan mağdur bırakıldım. Mobing tehdit ve saldırıya uğradım ve nefsi müdafaa davranışında bulunarak olay yerinden çıktım ve tüm hukuksal haklarımı kullanacağım" dedi.