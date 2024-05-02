ABD'nin birçok eyaletinde Gazze'ye destek gösterileri devam ediyor. Dün Filistin'e destek protestolarına katılan öğrencilere yönelik operasyon gerçekleştiren polis, bugün California Üniversitesi'nde daha sert bir müdahalede bulundu.
Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) devam eden kampüs gösterilerinde tansiyon yükseldi. İsrail yanlısı maskeli bir grup, kampüsteki çadır alana saldırdı. Grubun ellerindeki havai fişek ve göz yaşartıcı gazla çadırları dağıtmak istemesi üzerine Filistin destekçileri de şemsiye ve kasklarla cevap verdi. Polis, 2 grup arasında yaşanan gerilim üzerine alandaki çadırların kaldırılmasını talep etti.
Kampüsteki kalabalığın polise "Yazıklar olsun" sloganları attığını belirten Amerikan medyası, kolluk kuvvetlerinin de UCLA kampüsüne girdiğini bildirdi. Polis güçlerinin kampüste kurulan çadır alanını dağıtmaya hazırlandığı söylentileri yayılırken, Filistin yanlısı öğrenciler sert bir müdahale ile karşılaştı. Eylemcilere plastik mermi ve biber gazı ile karşılık veren ABD polisi, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.
Öte yandan; New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde dün gerçekleşen operasyonda da çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası, kampüste göndere çekilen Filistin bayrağı indirilerek ABD bayrağı göndere çekildi.
Son Dakika › Güncel › ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı - Son Dakika
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