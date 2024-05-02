ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı

Geniş Video İzle

ABD'nin Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde devam eden Filistin'e destek gösterilerine polis güçleri müdahale etti. Filistin yanlısı çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

02.05.2024 13:40  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin birçok eyaletinde Gazze'ye destek gösterileri devam ediyor. Dün Filistin'e destek protestolarına katılan öğrencilere yönelik operasyon gerçekleştiren polis, bugün California Üniversitesi'nde daha sert bir müdahalede bulundu.

Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) devam eden kampüs gösterilerinde tansiyon yükseldi. İsrail yanlısı maskeli bir grup, kampüsteki çadır alana saldırdı. Grubun ellerindeki havai fişek ve göz yaşartıcı gazla çadırları dağıtmak istemesi üzerine Filistin destekçileri de şemsiye ve kasklarla cevap verdi. Polis, 2 grup arasında yaşanan gerilim üzerine alandaki çadırların kaldırılmasını talep etti.

ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı

PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Kampüsteki kalabalığın polise "Yazıklar olsun" sloganları attığını belirten Amerikan medyası, kolluk kuvvetlerinin de UCLA kampüsüne girdiğini bildirdi. Polis güçlerinin kampüste kurulan çadır alanını dağıtmaya hazırlandığı söylentileri yayılırken, Filistin yanlısı öğrenciler sert bir müdahale ile karşılaştı. Eylemcilere plastik mermi ve biber gazı ile karşılık veren ABD polisi, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
Filistin yanlısı öğrencilerin barikatını, ABD polisi yıkıyor

GÖNDERE ÇEKİLEN FİLİSTİN BAYRAĞINI İNDİRDİLER

Öte yandan; New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde dün gerçekleşen operasyonda da çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası, kampüste göndere çekilen Filistin bayrağı indirilerek ABD bayrağı göndere çekildi.

ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı

California Üniversitesi, Los Angeles, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tahsin Mehdevi: ABD'de ki ve tüm okullardaki hür tiynetli Filistin yanlısı öğrencilere, öğretim görevlilerine selam olsun ??? Yaşasın Özgür Filistin ?????? 10 1 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Bizde ters kelepce ile gözaltına alınıyor. 0 0 Yanıtla

13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:07:42. #1.11#
SON DAKİKA: ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement