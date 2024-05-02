ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı

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7 öğrenci bir olup çocuğu bayıltana kadar dövdü

ABD'nin birçok eyaletinde Gazze'ye destek gösterileri devam ediyor. Dün Filistin'e destek protestolarına katılan öğrencilere yönelik operasyon gerçekleştiren polis, bugün California Üniversitesi'nde daha sert bir müdahalede bulundu.

Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) devam eden kampüs gösterilerinde tansiyon yükseldi. İsrail yanlısı maskeli bir grup, kampüsteki çadır alana saldırdı. Grubun ellerindeki havai fişek ve göz yaşartıcı gazla çadırları dağıtmak istemesi üzerine Filistin destekçileri de şemsiye ve kasklarla cevap verdi. Polis, 2 grup arasında yaşanan gerilim üzerine alandaki çadırların kaldırılmasını talep etti.

PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Kampüsteki kalabalığın polise "Yazıklar olsun" sloganları attığını belirten Amerikan medyası, kolluk kuvvetlerinin de UCLA kampüsüne girdiğini bildirdi. Polis güçlerinin kampüste kurulan çadır alanını dağıtmaya hazırlandığı söylentileri yayılırken, Filistin yanlısı öğrenciler sert bir müdahale ile karşılaştı. Eylemcilere plastik mermi ve biber gazı ile karşılık veren ABD polisi, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

Filistin yanlısı öğrencilerin barikatını, ABD polisi yıkıyor

GÖNDERE ÇEKİLEN FİLİSTİN BAYRAĞINI İNDİRDİLER

Öte yandan; New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde dün gerçekleşen operasyonda da çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası, kampüste göndere çekilen Filistin bayrağı indirilerek ABD bayrağı göndere çekildi.