Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu fideleri vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika

Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu fideleri vatandaşlara dağıtıldı

27.05.2021 21:54

Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu fideleri vatandaşlara dağıtıldı Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr.

Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu fideleri vatandaşlara dağıtıldı

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu:

"Bizim anlayışımız üreten Belediyecilik"

KASTAMONU - Kastamonu'da belediyenin seralarında ata tohumlarından üretilen 60 bin fide, korona virüs salgını sebebiyle evlerinde kalan vatandaşlara dağıtıldı. .

Kastamonu Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan serada 60 binden fazla atalık tohum diye tabir edilen fide üretti. Üretilen fideler, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtım törenine Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Nuray Çolak ve Nejdet Karahasanoğlu ile belediyenin birimlerinde görev çalışanlar da katıldı. Başkan Vidinlioğlu, sosyal mesafe korunarak sıraya giren vatandaşlara Belediye Başkan Yarımcıları ile birlikte atalık tohum diye tabir edilen fidelerden dağıttı.

"Seramızda ürettiğimiz 60 binden fazla ata tohumu fidemizi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz"

Her geçen yıl ata tohumu üretim sayısını arttırmak istediklerini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Bu yıl atalık tohumlardan ürettiğimiz 60 bin fideyi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Özellikle çocuklarımızın toprak ile barışık büyümeleri domates, biber ve salatalığın markette değil toprakta yetiştiğini öğrenmeleri gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin civarında fide dağıttık. Bu sene rakamı biraz daha arttırdık. 60 bin atalık tohumlarımızdan ürettiğimiz fidemizi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Geçen sene bahçemde yetiştirdiğim domateslerden gösterdim. Bunlar bizim atalık tohumlarımız. Benim kendi merakımda olduğu için biriktirdiğim atalık tohumlardan fide ürettik. Bir kısmını da dışarıdan bulmuştuk. Onlardan ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımıza dağıtmış oluyoruz. Tabi bir yılı aşkın süredir pandemiyle mücadele ediyoruz. Pandemi ile mücadelede toprağın ne kadar kıymetli olduğunu, betonun yenmediğini yeşilliğe, ağaçlara, çiçeklere, börtü böceğe bile ne kadar hasret kaldığımızı görmüş olduk" dedi.

"Üretmekten başka çaremiz yok"

Üretmekten başka çarelerinin olmadığını vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, "Üretmek içinde toprağı sevmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarımız bu işte çevre duyarlılığı bakımdan okulda her türlü eğitimi alıyorlar. Atalık tohumlarımız noktasında da onları mutlaka teşvik etmemiz gerekiyor. Toprakla barışık büyümeleri lazım. Domatesin, salatalığın, biberin, patlıcanın markette veya manavda üretilip alınan bir şey olmadığını bunların hepsinin topraktan geldiğini öğrenmeleri gerekiyor. Bunun içinde toprak sevgisini, bitki sevgisini ve tabiat sevgisini çocuklarımıza aşılamamız gerekli. Bu yönde bizimde çalışmalarımız sürüyor. İnşallah önümüzdeki süreçte sayıyı çok daha fazla arttırarak fide dağıtımını geliştireceğiz. Park ve Bahçe Müdürlüğümüzü yeni yerleşkesine taşıyacağız. Orada daha büyük seramız olacak. İnşallah fide dağıtım rakamını daha üst seviyelere taşıyacağız" diye konuştu.

"Anlayışımız üreten Belediyecilik"

Sadece fide üretmediklerini ayrıca çevreyi de güzelleştirdiklerini anlatan Başkan Vidinlioğlu, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz sadece fide üretmiyor. Şehrimize parklar kazandırıyor ve mevcut parkları ve çevreyi güzelleştiriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazlasını yapacağız. Burada hepimize iş düşüyor. Toprak sevgisini hepimizin kazanması gerekiyor. Tekrar söylüyorum üretim, üretim, üretim Bizim belediyecilik anlayışımız da üreten belediyecilik çok önemli. Yaptığınız binalardan çok daha önemli olan şey bu tarz etkinliklere verdiğiniz önem ve sosyal belediyecilik. İnşallah imkanlar ölçüsünde bizde hizmetlerimize bir yenisini ekliyoruz. Çok daha sağlıklı günlerde tekrar buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Fide dağıtımı için Belediyemize teşekkür ediyorum"

Fide dağıtımı için Kastamonu Belediyesine teşekkür eden Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez ise, şöyle konuştu: "Kastamonu Belediyemizin mahallemizin sınırları içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğünde dağıtmış olduğu atalık tohum fidanlarını vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Evvela Kastamonu Belediyemize bu iş için minnettarım. Bende bir çiftçinin evladıyım, bende topraktan gelen bir insanım. Bundan dolayı gayet mutlu ve memnunun. İnsanlar, bir iki fide aldıktan sonra mutlu olduklarını görüyorum. Çocukların mutlu olduğunu görüyorum. Bu mahallenin muhtarı olarak hem de mahallemiz adına Kastamonu Belediyesine teşekkür ediyorum."

Kastamonu kendi sebzesini üretiyor

Öte yandan ata tohumlarına sahip çıkmak, vatandaşlara toprak sevgisini kazandırmak, betona sıkışıp kalmış gündelik hayatta anlamlı bir değişiklik yapmak adına "Kastamonu kendi sebzesini üretiyor" sloganıyla başlatılan fide dağıtımı çerçevesinde geçtiğimiz yılda 45 binden fazla ata tohumu fide vatandaşlara dağıtılmıştı.

Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu fideleri vatandaşlara dağıtıldı
Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu fideleri vatandaşlara dağıtıldı
Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu fideleri vatandaşlara dağıtıldı
Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu fideleri vatandaşlara dağıtıldı

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye serasında üretilen 60 bin ata tohumu fideleri vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika


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