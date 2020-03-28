Belediyeden hastane bahçesine çadır kurulumu - Son Dakika

Belediyeden hastane bahçesine çadır kurulumu
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Güdül belediyesi Devlet Hastanesi bahçesine iki çadır kurdu.
Güdül belediyesi Devlet Hastanesi bahçesine iki çadır kurdu.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, çadırı yeni Corona(covid-19) hastalığı tedbirleri kapsamında kurduklarını söyledi:
Çadır kurmadaki amaçlarının, hastane acil servisinde alınan önlemler ile hasta yakınlarının beklemesi ve oluşabilecek yeni Corona (covid-19) hastalık vakalarına karşı bir önlem olduğunu dile getiren Yalçın, alınan tedbir kararlarının yerinde olduğunu dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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