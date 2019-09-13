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Belen'de aşure etkinliği düzenlendi

1 saat önce

Hatay'ın Belen ilçesinde Muharrem ayı etkinliği kapsamında vatandaşlara, araçla yolculuk yapan şoför ve yolculara aşure dağıtımı yapıldı.

Belen'de aşure etkinliği düzenlendi, System.String[]

Hatay'ın Belen ilçesinde Muharrem ayı etkinliği kapsamında vatandaşlara, araçla yolculuk yapan şoför ve yolculara aşure dağıtımı yapıldı.


Etkinliğe katılan belediye başkanı İbrahim Gül, Atatürk parkında bulunan vatandaşlara ve Belen geçidini kullanarak yolculuk yapan şoför ile yolculara aşure ikramında bulundu.


Aşure dağıtımı yapan belediye başkanı Gül, "Rabbim bizlere bu yıl da muharrem ayını görmeyi nasip etti. Yapılan aşure aslında birlik ve bütünlük simgesidir. Aşure içerisine konulan birbirinden farklı lezzetin bir arada çok daha güzel bir tat vermesidir. İşte bu'da Anadolu'dur, dostluktur, kardeşliktir, vatan sevgisidir. Bizler faniler olarak elbet bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz, ama Alevisi, Kürdü, Çerkezi, Arabı, Hristiyan, Türk'ü ve tüm milletleriyle Anadolu'da her zaman kardeşlik iklimini diri tutacağız. Rabbim tüm Müslümanların ve insanların yaptığı ibadetleri kabul eylesin" dedi.


Aşure dağıtım etkinliğine, belediye meclis üyeleri, birim amirleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. - HATAY

İbrahim Gül, Hatay, Belen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
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