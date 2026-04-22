Belen’de korkutan yangın: Otobüs ve konteyner alevlere teslim oldu

Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Şekere Mahallesi’nde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bir otobüs ve konteyneri sardı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevrede paniğe neden olurken, alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN ZAMANINDA MÜDAHALE

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşır ulaşmaz yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının daha büyük bir felakete dönüşmesi bu sayede önlenmiş oldu.

CAN KAYBI YAŞANMADI, İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlatıldığını bildirdi.

Haber: Hüseyin Zorkun