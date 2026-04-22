Belen’de korkutan yangın: Otobüs ve konteyner alevlere teslim oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan yangında bir otobüs ve konteyner alevlere teslim oldu. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Şekere Mahallesi’nde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bir otobüs ve konteyneri sardı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevrede paniğe neden olurken, alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN ZAMANINDA MÜDAHALE

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşır ulaşmaz yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının daha büyük bir felakete dönüşmesi bu sayede önlenmiş oldu.

CAN KAYBI YAŞANMADI, İNCELEME BAŞLATILDI

    Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlatıldığını bildirdi.

    Haber: Hüseyin Zorkun

    Yerel Haberler, Yerel, Hatay, Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 10:48:47. #7.13#
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.