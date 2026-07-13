Belen'de pikap ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Belen'de pikap ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Belen\'de pikap ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
13.07.2026 09:48
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Hatay'ın Belen ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada pikap şarampole devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Belen ilçesi Nergizlik Mahallesi Kozaklı mevkisinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen pikaptaki yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA NERGİZLİK MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Hatay'ın Belen ilçesi Nergizlik Mahallesi Kozaklı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında pikap ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan pikap şarampole devrildi.

7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kazaya ilişkin detayların netlik kazanması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

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Son Dakika Hatay Belen'de pikap ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belen'de pikap ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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