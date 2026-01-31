Belucistan'da Terör Saldırıları: 10 Güvenlik Görevlisi Öldü - Son Dakika
Belucistan'da Terör Saldırıları: 10 Güvenlik Görevlisi Öldü

31.01.2026 15:06
Belucistan'da BLA militanlarının düzenlediği saldırılarda 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Pakistanlı yetkililer, Belucistan eyaletindeki ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Ordusu'na (BLA) bağlı militanların 12 farklı noktada koordineli olarak gerçekleştirdiği saldırılarda en az 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirirken, çatışmalarda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde ayrılıkçı Belucistan Özgürlük Ordusu'na (BLA) bağlı militanlar, bu sabah eyaletin çeşitli bölgelerinde koordineli terör saldırıları düzenledi. Eyalet başkenti Ketta'da yerel saat ile 06.00 sıralarında yüksek sesli bir patlama ardından başlayan olaylarda, iki saat boyunca yoğun silah sesleri duyuldu ve çok sayıda yeni patlamalar yaşandı. Dalbandin ve Nushki bölgesindeki halk, patlamalar ve silah sesleri duyduklarını belirtirken, Mastung, Gwadar, Pasni ve Turbat'ta da benzer saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi. Yetkililerin açıklamalarına göre 12 farklı noktada gerçekleştirilen terör saldırılarında en az 10 polis ve güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 58 militan etkisiz hale getirildi.

Bugti: "Son teröriste kadar peşlerini bırakmayacağız"

Belucistan Eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti açıklamasında, çeşitli bölgelerde yürütülen operasyonlarda teröristlerin hala kovalandığı belirtirken, saldırılardan Hindistan'ı sorumlu tuttu. Bugti, "Sabah saatlerinde, son zamanlarda yaşadıkları moral kaybını telafi etmek amacıyla Hindistan destekli teröristler birden fazla noktada saldırılar düzenlemeye çalıştı. Ancak Belucistan polisi ve sınır birliklerinin kahraman personeli, bu saldırıları birlikte püskürterek bugüne kadar 58 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Bu saldırılar terörizme karşı kararlılığımızı sarsamaz; son teröriste kadar peşlerini bırakmayacağız" dedi.

Bugti ayrıca, güvenlik güçlerinin son 2 gün içinde eyalet genelinde çeşitli bölgelerde 70 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. - KETTA

