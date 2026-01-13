Bengisu Avcı'dan İklim İçin Buz Yüzme - Son Dakika
Bengisu Avcı'dan İklim İçin Buz Yüzme

13.01.2026 12:31
Ocean's 7’yi tamamlayan ilk Türk Bengisu Avcı, buz yüzme parkurlarında iklim değişikliğine dikkat çekecek.

DÜNYA çapındaki en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişi olarak tanımlanan Ocean's 7 etabını tamamlayan ilk Türk olan Bengisu Avcı, iklim değişikliğine dikkat çektiği serisinin ardından bu kez buz yüzme parkurlarında kulaç atmaya hazırlanıyor. 'Gelecek neden bir risk olsun ki' mottosuyla iklim değişikliğine dikkat çekerek Ocean's 7'yi bitiren ilk ve tek Türk ünvanını alan Bengisu Avcı, buzullardaki erimeyi odağına alıp buz yüzme serisine başlıyor. Dünya rekortmeni sporcu, İtalya'nın Cavazzo kentinde 16-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek IISSA Buz Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağa, 50 metre kelebek ve 500 metre serbest kategorilerinde sıfır derecede yüzecek.

Avcı, geçen yıl İtalya-Molveno'da IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta 25-29 yaş dünya rekoru kırarak altın madalya alırken 100 metre kelebekte birinci olmuş ve dünya üçüncülüğü elde etmişti. Yüzücü, 2024 yılında Hollanda-Amsterdam'daki IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 1000 metre serbest ve 100 metre kurbağalamada birinci olmuş, 4x50 metrede de Egor Tropeano, İrem Damar ve Berker Göker ile birlikte birincilik kürsüsünü paylaşmıştı.

Doğaya ve gelecek nesillere olan sorumluluğu vurguladıklarını ve insanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumanın önemine dikkat çeken Bengisu Avcı, "Ocean's 7 benim için bir meydan okumanın ötesinde iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin altını çizdiğim bir süreç oldu. Şimdi de okyanuslardan denizlere ve göllere doğru adım atarak buzulların erimesi, göllerin kurumasını ön plana alacağım. İtalya'daki şampiyonada bunun ilk kulaçlarını atacağım" dedi.

Kaynak: DHA

Bengisu Avcı, Kültür, Çevre, Spor, Son Dakika

