Balık atıkları ile LED üretilecek! - Son Dakika
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Balık atıkları ile LED üretilecek!

10.08.2022 19:02
Balık atıkları ile LED üretilecek!

Benzersiz bir karbon nanoformu olan CNO'ların ilerleyen dönemde daha ucuz ve daha dayanıklı LED üretiminde kullanılabileceği belirtiliyor.

Bilim insanları, balık atıklarının mikrodalga altında hızlı ve verimli bir şekilde karbon nano yapılara dönüştürülebildiğini keşfettiler. Enerji depolama ve tıpta uygulamaları olan benzersiz bir karbon nanoformu olan CNO'ların ilerleyen dönemde daha ucuz ve daha dayanıklı LED üretiminde kullanılabileceği belirtiliyor.

Balık pulları bilim insanlarına yeni ufuklar açtı

Karbon nano soğanlar (CNO'lar), çoklu eşmerkezli fulleren kabuklarından oluşan karbon nano yapılardır. Bu iç içe geçmiş kafes tipi yapılar, benzersiz kimyasal ve fiziksel özelliklerinden dolayı grafen ve türevleriyle birlikte en heyecan verici ve büyüleyici karbon formlarından biri olarak görülüyor.

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CNO'lar ilk olarak 1980'lerde bulunmuş olsa da, bu tür yapıları geleneksel yöntemlerle üretmek için yüksek sıcaklıklar, vakum, çok fazla zaman ve enerji gerektiriyor. Diğer teknikler ise pahalı ve tehlikeli olarak görülüyor. Bu durum, CNO'ların potansiyelini şimdiye kadar büyük oranda kısıtlıyordu.

Yeni keşfedilen yöntem için ise yalnızca bir adım gerekiyor. Balık atıklarından çıkarılan balık pullarının mikrodalgada yapılan pirolizi (malzemelerin oksijensiz ortamda yüksek sıcaklıklarda termal olarak ayrışması) sonucunda karbon nano yapıların ortaya çıktığı belirlendi. Uzmanlara göre bu işlem için gerekn süre ise sadece on saniye.

Balık pullarının tam olarak nasıl CNO'lara dönüştüğü ise tam olarak net değil. Ancak ekip bunun balık pullarındaki kolajenin sıcaklığı artırmak için yeterli mikrodalga radyasyonunu hızlıca emmeye çalışmasına bağlıyor. Kolajenler böylelikle hızlıca termal ayrışmaya yol açar. Ortaya çıkan gazların ise sonrasında CNO'ların oluşumunu desteklediği düşünülüyor.

Balık atıkları ile LED üretilecek!

Uzmanlar ortaya çıkan CNO'ların yüksek bir kristalliğe sahip olduğunu aktarıyor. Bu durumun karbon nano yapılara olağanüstü optik özellikler sağladığı belirtildi. CNO'ların yüzde 40'lık bir verimlilik ile ultra parlak görünür ışık emisyonu sergiledikleri aktarılırken, bu değerin geleneksel yöntemlerle elde edilemediğinin altı çiziliyor.

Nagoya Teknoloji Enstitüsü Yaşam Bilimleri ve Uygulamalı Kimya Bölümü'nde ortak yazar ve profesör olan Takashi Shira, bu mükemmel optik özelliklerden dolayı CNO'ların LED cihazlar üretmek için oldukça uygun olduğunu belirtiyor. Bu bulguların yeni nesil ekranların ve aydınlatmaların geliştirilmesi için yeni yollar açacağına inanılıyor.

Peki sizce balık pullarından LED ekran ve ışıklar üretmek mümkün mü? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Balık atıkları ile LED üretilecek! - Son Dakika

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