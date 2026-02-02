Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde program düzenlendi.
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi.
Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Mersin
Mersin'de Berat Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kılınan namazın ardından dua edildi, ilahiler söylendi.
Hatay
Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde kandil programı gerçekleştirildi.
Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi.
Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Osmaniye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Merkez Hamidiye Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Verilen vaazın ardından ilahiler okundu, dualar edildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Berat Kandili Coşkusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?