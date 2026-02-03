Berat Kandili Coşkuyla Kutlandı

Erzurum'da Berat Kandili manevi bir coşkuyla idrak edildi.

Erzurum'da rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olan Berat Kandili, şehir genelindeki camilerde düzenlenen programlarla büyük bir huşu içerisinde kutlandı. Erzurumlular, ellerini semaya açarak bu mübarek gecenin feyzinden yararlanmak için camilere akın etti. Kandil coşkusunun kalbinin attığı duraklardan biri, şehrin sembol mekanlarından tarihi Lalapaşa Camii oldu. Akşam namazının ardından dolmaya başlayan camide, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve Mevlid-i Şerif ile manevi atmosfer zirveye ulaştı.

Gecenin önemine binaen bir sohbet gerçekleştiren İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Berat Gecesi'nin Müslümanlar için birer kurtuluş ve yenilenme fırsatı olduğunu vurguladı. Müftü Çapçı konuşmasında; Berat Gecesi'nin, günahlardan arınmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için sunulmuş eşsiz bir zaman dilimi olduğunu belirtti. Bu gecenin, yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olduğunu hatırlatarak, gönüllerin imar edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gecenin sonunda cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ERZURUM