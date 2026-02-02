Berat Kandili Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, kandiliin, affa, bağışlanmaya ve manevi arınmaya vesile olmasını temenni etti.

Berat Kandili'nin rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar aralandığı müstesna gecelerden biri olduğunu belirten Yalçın, "Cenab-ı Hak bu kutlu geceyi hayırlara vesile kılsın. İslam alemi olarak zor ve sancılı günlerden geçtiğimiz bu süreçte, bu mübarek gecenin huzura, sükunete ve kardeşliğe açılan bir kapı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.