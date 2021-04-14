STAT: Bergama 14 EylülHAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Yasin Kılıç (xx), Nesim Karenfil (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (x) - Halil (x) (Dk. 80 Emre x), Ali Öztürk (x), Furkan (xx), Volkan (xx), Ali Aydın (xx), Egemen (x) (Dk. 65 Murat x), Mehmet Can (xx), Mustafa (x) (Dk. 65 Ömer x), Mehmet Soyarslan (x) (Dk. 84 Batuhan), Barış (xx)ALANYA KESTELSPOR: Hasan (xx) - Cevat (xx), Sabutay (xxx), Abdurrahman (xxx), Mert (xx) (Dk. 79 Hasan xx), Kadir (xx), Ufuk (xxx), Okan (xx) (Dk. 87 Murat), Özkan (x) (Dk. 58 Veysel xx), Talha (xxx), Batuhan (xx)GOL: Dk. 55 Talha (Alanya Kestel)KIRMIZI KART: Dk. 90 Furkan (Bergama Bld)SARI KARTLAR: Furkan, Murat (Bergama Bld) - Abdurrahman, Veysel (Alanya Kestel)
MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda çıkışa geçen Bergama Belediyespor, evinde Alanya Kestelspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 55'inci dakikada Talha kaydetti. Ev sahibi ekipte Furkan, 90'ıncı dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 5 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Bergama Belediyespor 35 puanda kalırken, 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Alanya temsilcisi 38 puana ulaştı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Bergama Belediyespor - Alanya Kestelspor: 0-1 - Son Dakika Spor