Bergama Belediyespor - Alanya Kestelspor: 0-1

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda çıkışa geçen Bergama Belediyespor , evinde Alanya Kestelspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 55'inci dakikada Talha kaydetti. Ev sahibi ekipte Furkan, 90'ıncı dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 5 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Bergama Belediyespor 35 puanda kalırken, 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Alanya temsilcisi 38 puana ulaştı.

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