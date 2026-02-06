Berlin'de Deprem Anma Töreni - Son Dakika
Berlin'de Deprem Anma Töreni

06.02.2026 17:05
Berlin Büyükelçiliği, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı için anma töreni düzenledi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Antik Antakya Derneği yöneticileri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

Anma töreninde Büyükelçi Turan ile Antik Antakya Derneği Başkanı Nihat Sorgeç birer konuşma yaptı. Konuşmalarda, depremde yaşamını yitirenlere duyulan saygı ve yaraların sarılması konusundaki kararlılık vurgulandı.

Dernek Başkanı Nihat Sorgeç, deprem sonrası yürütülen yardım kampanyalarıyla bölgeye 400 bin euronun üzerinde maddi ve manevi destek sağladıklarını belirtti. Geçen yıl Antakya-Samandağ'da tam teşekküllü bir anaokulunu hizmete açtıklarını hatırlatan Sorgeç, bu yıl nisan ya da mayıs ayında Antakya-Defne'de temeli atılan ikinci anaokulunun açılacağını açıkladı.

Büyükelçi Turan konuşmasında, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bir deprem ülkesiyiz; bu acılar maalesef hayatın doğal akışı içinde yaşanıyor. Bu nedenle her zaman tedbirli olmalıyız. Olası bir durumda, geçen sefer olduğu gibi hızlıca organize olup vatandaşlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Yurt dışındaki sizin gibi sivil toplum kuruluşları bu süreci çok iyi yönetiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Ziyarete, Berlin'de düzenlenen Fruit Logistica 2026 Fuarı nedeniyle kentte bulunan Antakyalı iş insanları Ahmet Şeniz Melek ve Hasan Rüstemoğlu da katıldı. Ziyaret sırasında hediye takdimi yapıldı. Sorgeç, BWK tarafından hazırlanan okul tarihçesini içeren bir kitabı Büyükelçi Turan'a sunarken, Ahmet Şeniz Melek ise Antakya işi işlemeli bir kutu hediye etti.

Kaynak: ANKA

