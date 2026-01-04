Berlin'de Kar Yağışı ve Elektrik Kesintisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Berlin'de Kar Yağışı ve Elektrik Kesintisi

04.01.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berlin'de yoğun kar yağışı sonrası 45.000 haneyi etkileyen büyük elektrik kesintisi gerçekleşti.

BERLİN, 4 Ocak (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de yoğun kar yağışı etkili olurken, cumartesi sabahından itibaren yaklaşık 45.000 haneyi etkileyen geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı. Kesintinin, Teltow Kanalı üzerinde elektrik kablolarının geçtiği bir köprüde çıkan yangından kaynaklandığı belirtildi.

Şebeke işletmecisi Stromnetz Berlin, yangının birden fazla elektrik kablosuna zarar verdiğini ve Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee ve Lichterfelde mahallelerindeki yaklaşık 45.000 konut ve 2.200 ticari müşterinin kesintiden etkilendiğini açıkladı. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Alman medyası, polis ve itfaiyenin bölgede geniş çaplı bir operasyon yürüttüğünü bildirdi. Onarım çalışmalarının uzun sürebileceği belirtilirken, polisin olayı kundaklama şüphesiyle soruşturduğu ifade edildi.

Şirket internet sitesinde yaptığı duyuruda, tüm müşterilere elektriğin tamamen yeniden sağlanmasının perşembe günü öğleden sonraya kadar mümkün olmayabileceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Hava Durumu, Güvenlik, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Kar Yağışı ve Elektrik Kesintisi - Son Dakika

Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
Galatasaray’ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama
Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe’den vazgeçtim Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim
Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu: “Devam edecek“ Maduro'yu kaçıran ABD'nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu: "Devam edecek"
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı 8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

16:47
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
Süper Lig devinden Samet Akaydın bombası
16:38
En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı Rakam konuşulanı aşıyor
En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor
15:23
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
15:23
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu İşte gözaltına alınanların isimleri
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri
15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 16:53:32. #7.11#
SON DAKİKA: Berlin'de Kar Yağışı ve Elektrik Kesintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.