Berna Gözbaşı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Berna Gözbaşı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti - Son Dakika Spor

Berna Gözbaşı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

6 saat önce

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar da yer aldı.

Berna Gözbaşı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti, System.String[]

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar da yer aldı.


Nihat Özdemir, Berna Gözbaşı'ya A Milli Takım forması takdim etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Mehmet Baykan, Riva, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:20 
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