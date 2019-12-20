Berna Gözbaşı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar da yer aldı.



Nihat Özdemir, Berna Gözbaşı'ya A Milli Takım forması takdim etti.



