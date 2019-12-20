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Berna Gözbaşı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti
6 saat önce
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar da yer aldı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar da yer aldı.
Nihat Özdemir, Berna Gözbaşı'ya A Milli Takım forması takdim etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:20
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