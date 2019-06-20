Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

11 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030410 -0,46 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030410 -0,46
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016256 -0,21
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,023905 -0,15
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,053747 -0,15
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,039664 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042675 -0,39
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,072799 -0,09
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023796 -0,08
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,102780 -0,07
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024413 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012275 -0,71
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014011 -0,60
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014415 -0,53
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014009 -0,52
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014043 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017142 -4,54
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021347 -0,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014852 -0,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015829 -0,05
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010233 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026655 -0,13
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016536 -0,13
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026033 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027410 -0,12
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026474 -0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:48 Kaynak: AA
Ekonomi
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