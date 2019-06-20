BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030410
|-0,46
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016256
|-0,21
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,023905
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,053747
|-0,15
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,039664
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042675
|-0,39
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,072799
|-0,09
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023796
|-0,08
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,102780
|-0,07
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024413
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012275
|-0,71
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014011
|-0,60
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014415
|-0,53
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014009
|-0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014043
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017142
|-4,54
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021347
|-0,14
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014852
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015829
|-0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010233
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026655
|-0,13
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016536
|-0,13
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026033
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027410
|-0,12
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,026474
|-0,12