BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041520 -0,51 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010782 -0,48 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036011 -0,46 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029911 -0,41 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048154 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018759 -0,69 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018668 -0,65 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,020397 -0,65 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019753 -0,61 HEM Katkı EYF 0,017825 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013006 -0,06 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016279 -0,06 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018895 -0,05 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026466 -0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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