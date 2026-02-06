Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Kocaelispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.