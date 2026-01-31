Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 84-83 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 84-83 Yendi

31.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Ligi'nde Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u zorlu bir maçta mağlup etti.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Emlak Konut: Thomas 14, Delaere 21, Gizem Başaran Turan 4, Macaulay 22, Berfin Sertoğlu 4, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar 2, Melek Uzunoğlu 6, Holesinska 10

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 8, Meltem Yıldızhan 3, Whitcomb 15, Fasoula 17, Fraser 23, İdil Saçalır 5, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Toure 7

1. Periyot: 14-21

Devre: 41-48

3. Periyot: 63-64

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Emlak Konut'u 84-83 yendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beşiktaş, Halkbank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 84-83 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:22
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
17:35
İstanbullular dikkat Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:13:20. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 84-83 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.