Duygu Soylu, Beşiktaş Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika
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Duygu Soylu, Beşiktaş Festivali'nde sahne aldı

19.09.2022 13:17
Duygu Soylu, Beşiktaş Festivali'nde sahne aldı

Caz, funk ve pop müzik gibi geniş bir müzikal repertuvarı olan sanatçı Duygu Soylu, Beşiktaş Festivali'nde Museum of the Moon konserleri kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda dinleyicilerle buluştu.

Caz, funk ve pop müzik gibi geniş bir müzikal repertuvarı olan sanatçı Duygu Soylu, Beşiktaş Festivali'nde Museum of the Moon konserleri kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda dinleyicilerle buluştu. Konsere dinleyici olarak Ceylan Ertem de eşlik etti.

Beşiktaş Belediyesi'nin 30 Ağustos'ta başlattığı Beşiktaş Festivali hız kesmeden devam ediyor. Pop müzikten halk müziğine birçok sanatçının ağırlandığı festival, perşembe günü farklı bir konseptle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Ay ve ay ışığının birleşimi olarak tasarlanan ve devasa boyutuyla ilk kez Türkiye'de bir açık hava konserinde sergilenen Museum of the Moon vatandaşların beğenisine sunuldu. Cuma akşamı, ay ışığı görseli altında Beşiktaşlı vatandaşlar usta sanatçı Bülent Ortaçgil'in konserini dinledi. Bu kapsamda dün akşam da geniş repertuvarıyla birbirinden farklı dinleyici kitlesine sahip sanatçı Duygu Soylu Beşiktaş Festivali'nde sahne aldı ve eşsiz eserlerini müzikseverler için seslendirdi.

SANATIN VE SANATÇININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tüm komşularını Museum of the Moon konserlerine davet eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Komşularımıza güzel bir deneyim yaşatan Duygu Soylu'yu Beşiktaş'ta ağırlamaktan mutluluk duyduk, Beşiktaş'ta sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Gecenin sonunda Duygu Soylu adına Beşiktaş Belediyesi'nin TEMA Vakfı'na bağışladığı fidan plaketi sanatçıya takdim edildi.

Ay ve ay ışığının muhteşem ambiyansı Beşiktaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda 21 Eylül akşamına kadar ücretsiz olarak görülebilecek. 1 Ekim'e kadar devam edecek Beşiktaş Festivali'nde yarın akşam ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil sahne alacak.


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Kaynak: DHA

Cüneyt Arkın, Beşiktaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duygu Soylu, Beşiktaş Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika

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