Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve kontrol çalışması yaptığı bildirildi.

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve kontrol çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın kondisyon koşuları ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'un salonda çalıştığı, Enzo Roco'nun koşu yaptığı, Loris Karius'un da saha çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:59 
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