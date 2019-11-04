Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın rakibi Braga ligde berabere kaldı
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın rakibi Braga ligde berabere kaldı

Beşiktaş'ın rakibi Braga ligde berabere kaldı

6 saat önce

Portekiz liginin 10. haftasında Braga, sahasında Famalicao ile karşılaştı.

Beşiktaş'ın rakibi Braga ligde berabere kaldı, System.String[]

Portekiz liginin 10. haftasında Braga, sahasında Famalicao ile karşılaştı.  Konuk takım Famalicao'da defans oyuncusu Roderick Jefferson 34. dakikada kırmızı kart gördü.


İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Famalicao, 47. dakikada Toni Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. Braga, Wenderson Galeno ile 77. ve 78. dakikalarda art arda bulduğu iki golle skoru lehine çevirse de yakaladığı avantajı koruyamadı.


Ligde 3. sırada bulunan Famalicao, 89. dakikada Anderson Silva'nın attığı golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.


Portekiz liginde puanını 12'ye çıkartan Braga ise 10. sırada kaldı.


UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 4. maçında Beşiktaş, 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Braga ile karşılaşacak.


Grupta, Braga 7 puanla lider durumda bulunurken, Wolwerhampton (6) ve Slovan Bratislava'nın (4) ardından henüz puanı olmayan Beşiktaş son sırada yer alıyor.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:12 
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