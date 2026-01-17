BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 18'inci haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 16: 00'da yapacağı antrenmanın ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kayserispor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
