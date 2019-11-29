Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın yapılacak
Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın yapılacak - Son Dakika Spor

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın yapılacak

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın yapılacak, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak.

Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez kulüp başkanı olarak katılacağı toplantı, Vodafone Park'taki toplantı alanında saat 10.30'da başlayacak.

Toplantıda Divan Başkanlık Kurulunun faaliyetlerinin açıklanmasının ardından Denetim Kurulunun raporu sunulacak ve yönetim kurulunun çalışmaları üyelere aktarılacak.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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