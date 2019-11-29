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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın yapılacak
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:10 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak.
Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez kulüp başkanı olarak katılacağı toplantı, Vodafone Park'taki toplantı alanında saat 10.30'da başlayacak.
Toplantıda Divan Başkanlık Kurulunun faaliyetlerinin açıklanmasının ardından Denetim Kurulunun raporu sunulacak ve yönetim kurulunun çalışmaları üyelere aktarılacak.
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