Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kuruluş Gününde Şeref Bey'i Unutmadı

Beşiktaş, Kuruluş Gününde Şeref Bey'i Unutmadı

58 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, 116. yıl etkinlikleri münasebetiyle kurucularından Şeref Bey'i kabri başında düzenlenen törenle andı.

Beşiktaş, Kuruluş Gününde Şeref Bey'i Unutmadı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, 116. yıl etkinlikleri münasebetiyle kurucularından Şeref Bey'i kabri başında düzenlenen törenle andı. Beşiktaş Kulübü'nün kurucularından Şeref Bey, siyah-beyazlı camianın kuruluş günü olarak kutlanan 19 Mart Salı günü yani bugün, Ortaköy Yahya Efendi Dergahı Bahçesi'nde bulunan kabri başında törenle anıldı. Anma törenine, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün üyeleri, Kabataş Beşiktaşlılar Derneği ve Kabataş Lisesi öğrencileri katıldı. Törende, Şeref Bey'in yanı sıra Beşiktaş'a hizmet vermiş ve hayatını kaybeden diğer kurucu ve yöneticileri için de dua okutuldu.

(Güven Mert Ercan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

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