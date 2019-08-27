Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta çaykur rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta çaykur rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

55 dakika önce

Süper Ligin 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş'ta çaykur rizespor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Ligin 3'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kondisyon çalışmaları ile başlayan idmanın ilk bölümünde kuvvet hareketlerinin yer aldığı istasyon programı uygulandı.İkinci bölümde mini sahada 3 takımlı turnuva maçına geçildi. Oldukça çekişmeli geçen turnuvayı yeşil takım kazanırken yeni transfer N'Koudou son bölümde sakatlanarak antrenmanı bıraktı. Değişmeli oynanan turnuvada Oğuzhan Özyakup'un joker olarak hiç oyundan çıkmaması dikkat çekti. Salonda çalışan Burak Yılmaz, takım bulması için 2 Eylül'e kadar izin verilen Quaresma ve bireysel program uygulayan Roco ile Atiba antrenmana katılmadı. Ayak parmağından MR çekilmek için hastaneye giden Caner Erkin de çalışmada yer almadı.

Öte yandan Bologna'ya transfer olan Gary Medel ise antrenman başlamadan takım arkadaşlarına veda etti.

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylar

- İstanbul

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılmasına neden olan rapor!
Quaresma'dan Beşiktaş'a ayrılık resti! Beşiktaş'ın yeni transferi Nkoudou, idmanı yarıda bıraktı Galatasaray yönetimine müjdeli haber! Mahkeme kararını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:46:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta çaykur rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]