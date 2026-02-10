Beşiktaş'ta Konsere İki Gün Yasak - Son Dakika
Beşiktaş'ta Konsere İki Gün Yasak

10.02.2026 16:14
Beşiktaş Kaymakamlığı, toplumsal değerlere aykırı konserler nedeniyle Zorlu Center'da etkinlikleri yasakladı.

Beşiktaş Kaymakamlığı, 10-11 Şubat'ta düzenlenecek konserlerin toplumsal değerlerle bağdaşmaması ve toplumun birçok kesimince tepki toplaması nedeniyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve Zorlu Center'da her türlü etkinliklerin 2 gün süreye yasaklandığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde 10 Şubat'ta saat 21.30'da "Sloughter To Prevail" ve 11 Şubat'ta saat 21.30'da "Behemoth" isimli gruplar tarafından düzenlenecek konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, etkinliklerin toplumsal değerlerle bağdaşmaması nedeniyle toplumun birçok kesimi tarafından tepkiye neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden, Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program ve benzeri diğer etkinliklerin 10 Şubat saat 00.01'den 11 Şubat saat 23.59'a kadar iki gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

16:35
Süper Lig’de maç saatleri değişti
Süper Lig'de maç saatleri değişti
16:17
İYİ Parti, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti.
İYİ Parti, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti.
15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
