Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Orkan Çınar'a şans doğdu
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Beşiktaş'ta Orkan Çınar'a şans doğdu

1 saat önce

Kara Kartal'ın Ricardo Quaresma'yla yollarını ayırması ve Jeremain Lens'in de gönderilmesi muhtemel isimler arasında yer almasının ardından kanat hattında oyuncu sayısı 3'e düşmüştü.

Beşiktaş'ta Orkan Çınar'a şans doğdu, System.String[]
Kara Kartal'ın Ricardo Quaresma'yla yollarını ayırması ve Jeremain Lens'in de gönderilmesi muhtemel isimler arasında yer almasının ardından kanat hattında oyuncu sayısı 3'e düşmüştü.

N'Koudou ve Boyd'la birlikte takımın bir diğer kanat oyuncusu olan Orkan Çınar, forma yarışına girebilmek için çaba sarf ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Ricardo Quaresma, Kara Kartal, Çınar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:49 
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