Beşiktaş'ta Orkan Çınar'a şans doğdu
1 saat önce
Kara Kartal'ın Ricardo Quaresma'yla yollarını ayırması ve Jeremain Lens'in de gönderilmesi muhtemel isimler arasında yer almasının ardından kanat hattında oyuncu sayısı 3'e düşmüştü.
Kara Kartal
'ın Ricardo Quaresma
'yla yollarını ayırması ve Jeremain Lens'in de gönderilmesi muhtemel isimler arasında yer almasının ardından kanat hattında oyuncu sayısı 3'e düşmüştü.
N'Koudou ve Boyd'la birlikte takımın bir diğer kanat oyuncusu olan Orkan Çınar
, forma yarışına girebilmek için çaba sarf ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:49
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