Beşiktaş'ta Paulista Transfer Görüşmeleri İçin Ayrıldı

BEŞİKTAŞ, 35 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampından ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."