Beşiktaş\'ta Restoran Yangını

Yangın, saat 08.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde bulunan restoranın müştemilatında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm müştemilatı sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında müştemilatın alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.