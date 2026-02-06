İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanında arama gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde, narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı.
Ekipler, arama işlemlerinin ardından iş yerinden ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?