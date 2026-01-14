Beşiktaş'tan Van'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Beşiktaş'tan Van'a Destek

14.01.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, Van'daki köy okullarına yardım gönderdi. Eğitim projeleri devam edecek.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Beşiktaş'ın taraftar gruplarından Çarşı Vicdan'ın öncüsü olduğu "Köy Okulları Projesi" kapsamında, Van'ın Muradiye ilçesindeki Demirtepe ve Kemal Cantayan ilkokullarındaki öğrencilere bot, giyecek, kırtasiye desteği ile çeşitli hediyeler ulaştırıldı.

Çarşı Vicdan, köy okullarındaki çocukların eğitim ve yaşam koşullarına katkı sunulması amacıyla "Köy Okulları Projesi"ne öncülük ediyor.

Bu kapsamda Van'ın Muradiye ilçesindeki Demirtepe ve Kemal Cantayan ilkokullarındaki öğrencilere de giyecek, bot ve kırtasiye desteği sağlandı, ayrıca hediyeler verildi.

Organizasyona destek veren Van Beşiktaşlılar Derneği, Çarşı Van, ÜnityVan, Çarşı Doğu Anadolu ile Ankara, Bitlis, Batman ve Adana Çarşı gruplarına teşekkür edildi.

Çarşı Vicdan yetkilileri, sosyal sorumluluk projelerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın öncülerinden Ayhan Güner, şunları söyledi:

"Bizler yaklaşık 10-15 yıldır Anadolu'nun bütün köylerini, kasabalarını gezmeye başladık. Daha önceden maçlara gidiyorduk. Maçlardan geldiğimizde köyleri, kasabaları görünce buralara dokunmak istedik. Yıllar önce belirli arkadaş gruplarıyla bir araya gelerek sivil toplum örgütü gibi bir şeyler yapmak istedik. Sonucunda Anadolu'nun köylerine gelmek istedik. Devletimizin zorlukla ulaşabildiği yerlere ulaşmayı hedefledik ve sonuçta geldik. Buralardayız, daha önce de buralara geldik. Van'a dördüncü ya da beşinci seferimiz. Yıllar önce bir maça gelmiştim. Daha önce Beşiktaş, 80'li yıllarda burada kamp kurmuştu. İstanbul takımlarından Van'a gelip kamp kuran ilk takım Beşiktaş'tı. Bizim için Van her zaman değerli.

Daha sonraki yıllarda hepimizi çok üzen Van depremi yaşandı. Bu olay bizi çok derinden etkiledi. Sizler de biliyorsunuz, bizler statta attıklarımızı topladık, 30-40 bin kişi üzerimizdeki kıyafetleri çıkararak, üşüyerek, sizlerle empati kurmak istedik. Sonuçta Van ile bir köprü kurduk. Bu köprü, her zaman yıkılmayacak bir köprüdür. Bugün geldik, yarın da geleceğiz, diğer günlerde de geleceğiz. Sadece Van değil, bölgedeki bütün şehirlere geldik. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'i tamamen gezdik. Şimdi İç Anadolu Bölgesi'ne geçiyoruz. Buradan duyarlı olan insanlara sesleniyorum; bizlerin yaptıklarını, çam sakızı çoban armağanı da olsa herkes yapsın. Herkes küçük bir çocuğa dokunduğunda, inanın aldığı mutluluğu hiçbir şeyden alamaz. Bunu deneyip yaşamaları lazım."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Beşiktaş, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beşiktaş'tan Van'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:23:58. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Van'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.