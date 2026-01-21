Bessent'ten Grönland Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bessent'ten Grönland Açıklamaları

Bessent\'ten Grönland Açıklamaları
21.01.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanı Bessent, Avrupa'nın Grönland'a karşı tutumunu eleştirerek Trump'ı beklemeye çağırdı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Danimarka'ya bağlı Grönland'ı ele geçirme girişimlerine karşı çıkan Avrupa ülkelerine atıfta bulunarak, "Herkese şunu söylüyorum: Derin bir nefes alın, ani öfkeye ve bu kırgınlığa kapılmayın. Başkan Trump'ın buraya gelmesini neden oturup beklemiyorlar ve onun argümanını dinlemiyorlar. Çünkü bence ikna olacaklar" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere bulunduğu İsviçre'nin Davos kasabasında gazetecilere açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın elektrik sorunu nedeniyle uçak değiştirdiğini belirten Bessent, şu anda Air Force One ile Davos'a doğru yolda yolda olduğunu belirtti. Hazine bakanı, ABD başkanının Davos'a yaklaşık 3 saat gecikmeli varacağını açıkladı. Scott, ABD Başkanı Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'ı ele geçirme girişimlerine karşı çıkan Avrupa ülkelerine atıfta bulunarak, ülkeleri Trump'ın Davos'a gelmesini beklemeye çağırdı. ABD Hazine Bakanı Bessent, "Herkese şunu söylüyorum: Derin bir nefes alın, gördüğümüz bu ani öfkeye ve bu kırgınlığa kapılmayın. Başkan Trump'ın buraya gelmesini neden oturup beklemiyorlar ve onun argümanını dinlemiyorlar. Çünkü bence ikna olacaklar" diye konuştu. Bessent, Avrupalıların Grönland'ı satın almaya yönelik argümanlarını dinlemek için Davos'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.

Avrupalı askerlere "Don Kişot" benzetmesi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupalı ülkelerin Grönland'a asker gönderme kararına da değinerek, "Bu ülkelerin askerlerini harekete geçirmesinin nasıl bir mesaj vermesi gerektiğinden emin değilim. Bana oldukça Don Kişotvari görünüyor" ifadelerini kullandı. - DAVOS

Kaynak: İHA

Politika, Grönland, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bessent'ten Grönland Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:15:32. #7.11#
SON DAKİKA: Bessent'ten Grönland Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.