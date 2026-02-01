Beştepe'de Berat Gecesi Programı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camisi'nde yarın yatsı namazını müteakip Berat Gecesi Kur'an-ı Kerim programı yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2 Şubat Pazartesi günü, yatsı namazını müteakip Beştepe Millet Camisi'nde Berat Gecesi Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." ifadesine yer verildi.
