Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından da otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı - Son Dakika

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