Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı - Son Dakika
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Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı

14.06.2022 00:57
Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı

Kırıkkale'de beton bariyere çarpan otomobilin 150 metre sürüklendiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de beton bariyere çarpan otomobilin 150 metre sürüklendiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (19) idaresindeki 06 VZP 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Beton bariyere çarpıp takla atan otomobil yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından da otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beton bariyere çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 3 yaralı - Son Dakika
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