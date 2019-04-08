Son Dakika Haberleri: Beton Mikserinin Çarptığı Motosikleti Kadın Hayatını Kaybetti

Beton Mikserinin Çarptığı Motosikleti Kadın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Bodrum'da yaşanan trafik kazasında beton mikserinin çarptığı bayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Beton Mikserinin Çarptığı Motosikleti Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Bodrum'da yaşanan trafik kazasında beton mikserinin çarptığı bayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bayan sürücünün beton mikseri ve araç arasında sıkışarak sürüklendiği anlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kaza, akşam saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerindeki bir süpermarketten alış veriş yapan 40 yaşındaki Meral Bacınoğlu isimli kadın daha sonra market önündeki motosikletine bindi. Motosikleti ile caddeye çıkan Bacınoğlu'na, o esnada yoldan geçen beton mikseri çarptı. Çarpmanın ardından motosikleti ile cadde kenarında park halinde duran otomobile çarpan Meral Bacınoğlu, tekrar yola savrularak beton mikserinin arka tekerlerinin altında kaldı. Feci kazada kafatası parçalanan motosiklet sürücüsü kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Olayın ihbar edilmesiyle kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaş ise olan biteni üzgün gözlerle izledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Meral Bacınoğlu'nun cenazesi ambulansa alınarak Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Beton mikserinin sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, beton mikserinin motosiklete çarpma anları ise çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:01 Kaynak: İHA

Bodrum, Motosiklet, Güncel
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