Beyaz\'la Joker\'de Umut Dolu Hikaye

KANAL D'nin sevilen yarışma programı Beyaz'la Joker, bu akşam izleyicilerin kalbine dokunan, umut ve sevgi dolu bir hikayeye sahne olacak. Malatya'da depremzede olarak yaşamını sürdüren Fatma Arat, Konteyner Kent'te sahiplendiği köpeği Boncuk ile sanal medyada milyonların sevgisini kazanmasının ardından Beyazıt Öztürk'ün konuğu olacak.

30 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Arat'ın köpeği Boncuk'a şarkı söylediği ve "Hanimişi Gutti Mottişim..." sözleriyle hafızalara kazınan o samimi anlar, kısa sürede viral oldu. Doğallığıyla dikkat çeken video, 30 milyondan fazla izlenme alarak Fatma Arat ve Boncuk'u sanal medyada bir fenomene dönüştürdü.

"ONLARI İYİLEŞTİRMEK, BENİ İYİLEŞTİRİYOR" Programda kazanacağı ödülü harcamaktan ziyade geleceğine yatırım yapmak istediğini belirten Fatma Arat, hayvanlara yardım etmenin kendisi için bir iyileşme süreci olduğunu ifade etti. "Onları iyileştirmek, beni iyileştirmek demek" sözleriyle duygu dolu anlar yaşadı.

BONCUK'LA KURULAN BAĞ, HERKESİ ETKİLEDİ

Samimiyeti, güçlü duruşu ve Boncuk'la kurduğu özel bağla izleyicilerin gönlünü kazanan Fatma Arat'ın konuk olduğu Beyaz'la Joker, bu hafta ekrana umut, sevgi ve gözyaşı taşıyacak. Beyazıt Öztürk'ün Arat için hazırladığı sürpriz ise geceye damga vurmaya hazırlanıyor.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, bu akşam 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.