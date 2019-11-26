Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray'da alarm
Son Dakika 3. Sayfa Beyaz Saray'da alarm - Son Dakika

Beyaz Saray'da alarm

6 saat önce

Beyaz Saray yakınlarında hava sahasının ihlal edildiği iddiasıyla alarm verildi.

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Beyaz Saray yakınlarında hava sahasının ihlal edildiği iddiasıyla alarm verildi.


Beyaz Saray yetkilileri, uçuşa yasak bölgeye bir hava aracının girmesi sonucu alarma geçti. Beyaz Saray yakınlarındaki yollar trafiğe kapatılırken, herhangi bir kişinin bölgeye girişine izin verilmedi. Yetkililer, savaş jetlerinin havalandığını ifade etti. Hava aracının uçuşa yasak bölgeden çıkması sonucu alarm durumu kaldırıldı. - WASHINGTON

Beyaz Saray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
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