Beyaz Saray'da alarm
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Beyaz Saray yakınlarında hava sahasının ihlal edildiği iddiasıyla alarm verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
Beyaz Saray yakınlarında hava sahasının ihlal edildiği iddiasıyla alarm verildi.
Beyaz Saray yetkilileri, uçuşa yasak bölgeye bir hava aracının girmesi sonucu alarma geçti. Beyaz Saray yakınlarındaki yollar trafiğe kapatılırken, herhangi bir kişinin bölgeye girişine izin verilmedi. Yetkililer, savaş jetlerinin havalandığını ifade etti. Hava aracının uçuşa yasak bölgeden çıkması sonucu alarm durumu kaldırıldı. - WASHINGTON
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