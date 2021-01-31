Beyaza bürünen Yıldız Dağları ve Balkan köyleri görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika

Beyaza bürünen Yıldız Dağları ve Balkan köyleri görenleri hayran bırakıyor

31.01.2021 11:09
Beyaza bürünen Yıldız Dağları ve Balkan köyleri görenleri hayran bırakıyor, System.String[]

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca Ormanları, kar yağışı ile muhteşem manzarasına bambaşka güzellikler katıyor.

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca Ormanları, kar yağışı ile muhteşem manzarasına bambaşka güzellikler katıyor.

Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan, Istranca Ormanları'nı da içerisinde barındıran Yıldız Dağları, beyaz örtüsüyle de ilgi görüyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesindeki dağ ve ormanda oluşan güzellik, insana ayrı bir keyif veriyor.

Bir yandan "beyaz gelinliği" giyen dağlar, diğer yanda eteklerindeki Balkan köyleri, özellikle gün batımında ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

İçerisinde birçok güzelliği barındıran ormanlar, kar yağışıyla coşan dereler ve kuşların yankılanan sesleri ile insana huzur veriyor.

AA ekibi dağları, ormanları ve Balkan köylerinin bir kısmını drone ile görüntüledi.

"Beyaza bürünen dağlar ve orman ayrı bir güzel"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ile beyaza bürünen Yıldız Dağları ile Istranca Ormanları'nın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Kar yağışının ardından birçok vatandaşın bölgeye giderek dağ ve ormanları fotoğrafladığını anlatan Bilgin, "Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen ormanlarımız, dağlarımız ve köylerimiz kar yağışı ile adeta görsel şölen sunuyor. Bu güzellikler görülmeye değer. Dünyanın birçok ülkesini gezdim ancak böyle bir güzelliğe henüz rastlayamadım." dedi.

Trakya Bölgesi, Yıldız Dağları, Karadeniz, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaza bürünen Yıldız Dağları ve Balkan köyleri görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika


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