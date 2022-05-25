Beyazıt'taki silahlı çatışmadan yeni görüntüler! Şüphelinin vurulma anı kaydedilmiş - Son Dakika
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Beyazıt'taki silahlı çatışmadan yeni görüntüler! Şüphelinin vurulma anı kaydedilmiş

25.05.2022 18:01

Fatih Beyazıt'ta yaşanan silahlı çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralanmış, 27 kişi ise gözaltına alınmıştı. Olay anına ait yeni görüntüler gün yüzüne çıkarken, vatandaşların kaçışmaları ve çatışmaya giren bir kişinin vurulma anı saniye saniye kaydedildi.

Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde pazartesi günü saat 10.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunan iki esnaf grup arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Olayda 1'i polis 7 kişi yaralanırken, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

VATANDAŞLAR ARA SOKAKLARA KAÇTI

Çatışmaya ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalan vatandaşların koşarak ara sokağa kaçtığı görülüyor.

Beyazıt'taki çatışmadan yeni görüntüler! Silahlar çekildi, vatandaşlar kaçacak delik aradı

KARŞI TARAFA ATEŞ EDEN KİŞİ ALDIĞI KURŞUNLA YERE YIĞILDI

Çatışma sırasında sokağın köşesinde durarak defalarca ateş eden bir kişi, karşı taraftan ateşlenen kurşunla yaralanıyor. Yaralı kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler yardımına koşuyor.

Beyazıt'taki çatışmadan yeni görüntüler! Silahlar çekildi, vatandaşlar kaçacak delik aradı
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Kaynak: İHA

silahlı çatışma, Pazartesi, Esnaf, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyazıt'taki silahlı çatışmadan yeni görüntüler! Şüphelinin vurulma anı kaydedilmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyazıt'taki silahlı çatışmadan yeni görüntüler! Şüphelinin vurulma anı kaydedilmiş - Son Dakika
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